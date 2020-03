(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2020 Coronavirus, Guerra (Oms) Italia apripista, altri Paesi in ritardo di 5-8 giorni Il punto stampa quotidiano alla Protezione Civile per aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus. Il numero dei morti sale a 2503 in totale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev