(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2020 Coronavirus, Renzi fare come in Corea, usare cellulare per tracciare spostamenti "E' giusto che l'Eurpa sia tutta zona rossa. Penso che questa vicenda cambiera' il mondo dei prossimi anni." così il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una diretta facebook per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. / facebook Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev