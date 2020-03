(Agenzia Vista) Germania, 18 marzo 2020 Coronavirus, tedeschi cantano "Bella ciao" dal balcone: "Amici italiani vi siamo vicini" Il messaggio di solidarietà all'Italia da parte dei cittadini tedeschi di Bamberg, in Baviera: "Carissimi amici italiani in questo momento difficile per tutti noi ma soprattutto per voi ci teniamo a farvi sapere che vi siamo molto vicini. Siamo stati molto colpiti e ci siamo particolarmente emozionati nel vedere le vostre reazioni all'isolamento mentre cantate dai balconi di casa. Abbiamo deciso di unirci al vostro coro e di cantare per voi la canzone di libertà per eccellenza. Ci auguriamo tutti che possa costituire l'inno di liberazione dal virus. Un abbraccio. I vostri amici tedeschi" / fonte youtube bambergtw Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev