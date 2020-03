(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 Passeggiata per i vicoli di Trastevere deserti, timelapse Le normative per arginare l’emergenza coronavirus hanno svuotato le strade di Roma da turisti e passanti. Anche il rione di Trastevere, in pieno centro, è completamente deserto. La passeggiata in timelapse è surreale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev