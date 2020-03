(Agenzia Vista) Torino, 18 marzo 2020 La sindaca di Torino Appendino ricorda (da sola) le vittime del Bardo La sindaca di Torino Chiara Appendino su Facebook: "Ogni anno, il 18 marzo, i dipendenti della Città di Torino si raccolgono in Piazza Palazzo di Città per ricordare i loro colleghi vittime della strage del museo del Bardo di Tunisi, avvenuta nel 2015. Quest'anno, a causa dell'emergenza #coronavirus, la direzione del personale ha ovviamente raccomandato di non presentarsi al consueto appuntamento ai dipendenti che, per motivi di necessità, ancora sono operativi negli uffici. Ho tuttavia voluto rappresentare tutte e tutti loro in questo momento di raccoglimento. Per ribadire che il coronavirus può toglierci temporaneamente un pezzetto della nostra libertà, ma non vincerà mai sul nostro senso di comunità". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev