(Agenzia Vista) Francoforte, 19 marzo 2020 Coronavirus, dalla BCE piano da 750 mld di euro - INFOGRAFICA La Banca centrale europea di fronte al crollo delle Borse e al rialzo degli spread ha stabilito un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro di titoli da acquistare per sconfiggere l’emergenza economica innescata dal coronavirus. "Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie”, ha spiegato la presidente della Bce Christine Lagarde. “Non ci sono limiti all’impegno della Bce per l’Euro” La sigla è ‘PEPP’ la Bce comprerà titoli pubblici e privati, inclusi i titoli greci e i ‘commercial paper’. Lo strumento verrà utilizzato finché la Bce non giudicherà finita la crisi del Covid-19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev