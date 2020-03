(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2020 Il tutorial per la corretta svestizione per gli operatori sanitari che assistono pazienti COVID-19 Il video tuotrial della SIMEU - Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza: "Un evento patogeno fino a poco tempo fa sconosciuto impone una velocità di adattamento elevatissima alle nuove necessità che si inseriscono nel nostro quotidiano. L’esperienza di ciascun professionista aiuta tutti gli altri ad essere più veloci ed efficienti. Per questo ringraziamo Stefano Paglia (Direttore PS Lodi), Marco Grazioli, Stefano Maiandi, Imma Marino, Maria Cristina Paternostro per aver voluto condividere due utilissimi tutorial dedicati alla "Procedura di corretta vestizione e di svestizione per gli operatori coinvolti in assistenza diretta con pazienti sospetti o confermati COVID-19" Buon lavoro a tutti!" / fonte SIMEU - Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev