(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2020 Boccia task force e' operazione mai fatta prima, una chiamata alle armi della sanita' La conferenza stampa del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e del Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia per annunciare il via del bando per la task force di 300 medici che interverranno nelle aree di crisi colpite dal Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev