(Agenzia Vista) Palermo, 20 marzo 2020 Il mercato era rimasto chiuso per ulteriori due giorni per cercare di organizzare gli ingressi ed evitare gli assembramenti, Salvini: “A palermo, sotto il naso di Orlando, non chiude il mercato ortofrutticolo. così rischiano la città e tutto il paese.” Poi la replica di Orlando, che non si è fatta attendere: "Il tempo delle citofonate e del Papeete è finito! Lo sciacallo Salvini si vergogni di continuare a diffondere fake-news da campagna elettorale o faccia le dovute verifiche prima di affidarsi alle incaute delazioni dei suoi consiglieri comunali” Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev