(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2020 Salvini: "È il momento di chiudere tutto, se non lo fa il Governo ci pensino sindaci e governatori" Il leader della Lega Matteo Salvini: "È il momento di chiudere tutto, ma per davvero, altrimenti ogni giorno perso è u dramma. Se non lo fa il Governo ci pensino sindaci e governatori"