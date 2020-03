(Agenzia Vista) Genova, 21 marzo 2020 Coronavirus, il Comune di Genova ai cittadini: "Da oggi tolleranza zero. State a casa!" Il consigliere alla protezione civile Sergio Gambino e del vicecomandante della Polizia Locale Varno Maccari, lanciano un appello su Facebook ai cittadini affinché escano di casa il meno possibile. Vietati l’accesso alle aree di verde pubblico e il transito in luoghi prospicienti la battigia. 500 uomini tra Polizia Locale e Protezione Civile impegnati nei controlli per la salute pubblica su tutto il territorio / fonte Comune di Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev