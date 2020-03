(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 Renzi: “Parlamento non può stare a casa, la democrazia non chiude mai” “Parlamento non può stare a casa, la democrazia non chiude mai” queste le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in una diretta facebook postata sul suo profilo Facebook Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev