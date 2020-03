(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 Timelapse in motorino da S. Maria Maggiore a S. Giovanni. Le strade di Roma deserte Le nuove misure adottate dal Governo, per arginare il coronavirus, hanno costretto a casa molti italiani: Le strade di Roma sono deserte. Ecco le immagini in timelapse da S. Maria Maggiore a S. Giovanni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev