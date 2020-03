(Agenzia Vista) Bologna, 22 marzo 2020 Al S.Orsola di Bologna il laboratorio per testare le mascherine chirurgiche Al Policlinico di Sant'Orsola di Bologna c'è un laboratorio, allestito a tempo di record, che permette di testare nel giro di pochi giorni le mascherine chirurgiche prodotte in Italia e garantire che rispettino tutti gli standard di sicurezza. In questo modo centinaia di migliaia di dispositivi protettivi potranno in breve tempo essere disponibili per il mercato. / courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev