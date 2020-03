(Agenzia Vista) Piacenza, 23 marzo 2020 Coronavirus, dirett. Usl Piacenza: “Tamponi a tutti? Impossibile per i laboratori" "Ogni giorno tanti di voi ci fanno domande, nei commenti ma soprattutto nella chat. Abbiamo chiesto al direttore generale Luca Baldino di rispondere ad alcune di queste. In due video, ci parla di alcuni degli argomenti di maggior interesse di questi giorni. Nel primo si parla di tamponi (Perché non lo fate a tutti?) e di cosa serve alla Ausl per affrontare l’emergenza. Infine, anche la risposta a una domanda che assilla molti: la situazione a Piacenza è sotto controllo?" L'asl di Piacenza decide di rispondere su Facebook alle domande dei cittadini sul coronavirus. Fonte: Facebook Asl di Piacenza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev