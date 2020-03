(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2020 “Ecco come igienizziamo i nostri taxi”. Le parole dei tassisti e degli ncc volontari per lo Spallanzani Con l’emergenza coronavirus, taxi e ncc romani hanno visto un drastico calo del lavoro. Nonostante le difficoltà hanno deciso di mettersi a disposizione dell’Ospedale Spallanzani di Roma fornendo, gratuitamente, un servizio di trasporto di materiale sanitari e medici. Ecco come igienizzano i loro veicoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev