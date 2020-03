(Agenzia Vista) Ancona, 24 marzo 2020 Respiratori destinati all’estero sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ancona Sono stati sequestrati, dalla Guardia di Finanza di Ancona, alcuni componenti per i respiratori destinati all’estero. In base alla normativa vigente, non possibile vendere all’estero materiale necessari alle terepie intensive Twitter Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev