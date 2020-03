(Agenzia Vista) Bologna, 25 marzo 2020 Coronavirus, anche gli avvocati bolognesi consigliano di stare a casa Da ieri è cambiato il modulo per l'autocertificazione dei cittadini che intendono effettuare spostamenti, in questo periodo di emergenza dovuto all'epidemia del Coronavirus. Per chi trasgredisce sono previste pesanti sanzioni. L'ordine degli avvocati di Bologna lancia un appello alla responsabilità dei cittadini / fonte E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev