(Agenzia Vista) Milano, 25 marzo 2020 Coronavirus, Sala: "Distribuiamo computer ai bambini che non ce l'hanno per seguire lezioni online" Il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia su Facebook da Palazzo Marino: "Ho chiesto all'assessora di avviare attraverso i dirigenti scolastici un censimento sulla disponibilità informatica nelle case dei bambini in età scolare, nel frattempo ci siamo rivolti a produttori e distributori per avere computer e in questi giorni distribuiremo i primi 150, e per questo ringrazio Lenovo. Ma invito anche chi può farlo a regalarcene. Intanto mando un sorriso ai bambini, prometto che appena possibile tornerò ad abbracciarli" / fonte FB Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev