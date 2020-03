(Agenzia Vista) Arezzo, 25 marzo 2020 Sanificazione delle strade con mezzi speciali antincendio ad Arezzo I carabinieri sanificano le strade di Piave S. Stefano ad Arezzo con potenti mezzi antincendio in grado di arrampicarsi ovunque. I veicoli invece di essere usati per spegnere incendi sono impiegati per sconfiggere il virus Twitter Arma dei Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev