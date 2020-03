(Agenzia Vista) USA, 26 marzo 2020 Coronavirus, l'appello di Robert De Niro: "Dobbiamo stare a casa" L'appello dell'attore Robert De Niro: “Ciao, sono Robert De Niro. Dobbiamo stare tutti a casa. Dobbiamo fermare la diffusione del virus e possiamo farlo solo insieme, non solo per proteggere noi stessi, ma anche gli altri e tutti gli anziani che amiamo. Per favore, ti vedo (ti sto guardando)” / Fonte FB Andrew Cuomo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev