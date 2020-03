(Agenzia Vista) Milano, 26 marzo 2020 Coronavirus, Sala: "Giovani potrebbero tornare prima a lavoro" “Se è vero che si rischia meno quando si è giovani e si rischia di più quando si è meno giovani, ha senso che anche il ritorno alla normalità anche il ritorno al lavoro venga fatto con una gradualità che tenga conto del aspetto anagrafico? Io ci sto pensando per esempio per le migliaia di dipendenti del comune di Milano.” Ha detto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video postato sul suo account Facebook. Fonte: Facebook/Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev