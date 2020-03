(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2020 Coronavirus, Salvini: "No Mes senza condizioni, nessuno ipotechi futuro e risparmio nostri figli" "No Mes senza condizioni, nessuno ipotechi futuro e risparmio nostri figli". Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo in Senato. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev