(Agenzia Vista) Londra, 27 marzo 2020 Coronavirus, i principini del Regno Unito applaudono medici e infermieri in prima linea I principini della Casa reale inglese George, Louis e Charlotte applaudono i medici e gli infermieri impegnati in prima linea per la lotta contro il coronavirus. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev