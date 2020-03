(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2020 Coronavirus, la Protezione civile: "4.401 nuovi contagiati i morti sono 969" Il commissario Domenico Arcuri ha fornito i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile: "Sono 66.414 gli attualmente positivi, 10.950 guariti, mentre i decessi totali sono 9.134, con un aumento di 969 in un solo giorno per via della contabilizzazione errata di una Regione" Fonte: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev