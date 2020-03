(Agenzia Vista) Washington, 27 marzo 2020 Coronavirus, Trump: "Più casi in Usa che in Cina? Perchè facciamo più test" "Vedremo cosa succede ma è un risultato dell'ampio numero di test che stiamo facendo e sono sicuro che non si possa sapere se la Cina li stia facendo oppure no. Penso sia un po' difficile sapere”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del consueto punto della situazione sull'emergenza coronavirus negli USA. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev