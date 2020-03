(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2020 Coronavirus, Nunzia De Girolamo: “Più sostegni a famiglie per evitare disordini al Sud” “Ho letto che ci sarebbe un rapporto dell’intelligence al governo italiano sui rischi economici connessi al coronavirus e i disordini sociali che ne potrebbero derivare soprattutto al Sud. Troppe famiglie e troppi anziani non riesco a fare la spesa, la preoccupazione aumenta. Mi auguro che il governo intervenga immediatamente e sostenga le famiglie con degli aiuti economici per fare la spesa” Fonte: Nunzia De Girolamo Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev