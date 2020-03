(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2020 Coronavirus, superati 10mila morti, Borrelli: "Senza misure, molti di più" Sicuramente se non fossero state adottate misure drastiche di contenimento avremmo ben altri numeri e le strutture sanitarie già in condizioni critiche sarebbero in stato drammatico. Sarebbe stata una situazione insostenibile". Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile. Fonte: Protezione Civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev