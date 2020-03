Coronavirus, Trump: "Alcuni Governatori non apprezzano decreto? Facciano loro un lavoro migliore"

(Agenzia Vista) Washington, 28 marzo 2020 Trump: "Alcuni Governatori non apprezzano decreto? Facciano loro un lavoro migliore" SOTTOTITOLI "La mia amministrazione sta intraprendendo nuove azioni per assicurare che l’America abbia risorse mediche e di strumentazione adeguate affrontare la pandemia globale. E’ una pandemia brutale per più di 150 Paesi nel mondo. Abbiamo avuto grande successo negli ultimi mesi, abbiamo comprato e distribuito attrezzatura e l’abbiamo resa disponibile agli Stati. La maggior parte dei Governatori è stata molto riconoscente. Un paio non ha apprezzato abbastanza il lavoro incredibile che abbiamo fatto ma dovrebbero fare di meglio loro, questo è il problema.". Così il presidente deglki Stati Uniti, Donald Trump, durante il consueto punto della situazione sull'emergenza coronavirus, Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev