(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2020 Gli artisti si sfidano per la raccolta fondi delle Sardine per l'emergenza coronavirus La campagna “Mare Solidale”, ideata dalle Sardine, chiede il sostegno di alcuni artisti che si sfidano in performance esilaranti per contribuire a far conoscere la raccolta fondi per l’emergenza coronavirus. Fonte: Facebook/6000 sardine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev