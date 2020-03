(Agenzia Vista) Piemonte, 30 marzo 2020 Cirio (Pres. Piemonte): “Apre ospedale di Verduno, fino a 100 camere per Covid” “Apre ospedale di Verduno, fino a 100 camere” queste le parole di Alberto Cirio, Presidente del Piemonte. L’ospedale avrà a disposizione fino a 100 camere per pazienti Covid, oltre a un’area di terapia intensiva e subintensiva per le emergenze. facebook Cirio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev