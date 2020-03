(Agenzia Vista) Washington, 30 marzo 2020 Fauci (Usa) 200mila morti e' stima possibile, ma cerchiamo di ridurla SOTTOTITOLI "Le persone stanno facendo di tutto per lavorare da casa. Questo è quello che vogliamo: state a casa, proteggete il sistema sanitario e salvate vite. E' possibile che si possa raggiungere quota 200mila morti, ma vogliamo fare in modo che non succeda. Invece di concentrarci sul massimo e sul minimo, cerchiamo di ridurre il più possibile questa stima. Noi vediamo che gli interventi sanitari che stiamo facendo stanno dando i loro effetti, ma al momento è difficile quantificarli". Così l'immunologo statunitense Anthony Fauci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev