(Agenzia Vista) Milano, 31 marzo 2020 All'ospedale Niguarda di Milano videochiamate tra pazienti e parenti a casa con i tablet Grazie ai diversi tablet donati al Niguarda, i pazienti in trattamento per covid possono vedere in videochiamata i loro cari. Un miracolo tecnologico emozionante. "La prima volta che abbiamo utilizzato questi dispositivi piangevamo sia noi operatori che i parenti a casa" Fonte Ospedale Niguarda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev