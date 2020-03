(Agenzia Vista) Milano, 31 marzo 2020 Coronavirus, lettera di Bertolaso sull'ospedale in Fiera a Milano: "Promessa mantenuta" Guido Bertolaso, ricoverato per Coronavirus, ha scritto una lettera, letta da un suo delegato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale temporaneo costruito in Fiera a Milano. Fonte: Lombardia Notizie Online Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev