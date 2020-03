(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 INFOGRAFICA Quando si arriverà a zero contagi in Italia? Sulla base dei dati giornalieri della Protezione civile è stata elaborata una curva del contagio Anche se si basano su chi è risultato positivo e non sul totale dei contagi, possono dare indicazioni sulle parziali riaperture di attività Le varie regioni si trovano in punti diversi della curva, ecco le previsioni in tutta Italia: VALLE D'AOSTA 8 Aprile PIEMONTE 15 Aprile LOMBARDIA 22 Aprile VENETO 14 Aprile FRIULI-VENEZIA GIULIA 10 Aprile TRENTINO-ALTO ADIGE 6 Aprile EMILIA-ROMAGNA 28 Aprile LIGURIA 7 aprile TOSCANA 5 Maggio UMBRIA 7 Aprile LAZIO 16 Aprile ABRUZZO 11 Aprile CAMPANIA 20 Aprile BASILICATA 7 Aprile CALABRIA 17 Aprile PUGLIA 9 aprile SICILIA 14 Aprile Al momento le previsioni per Marche, Molise e Sardegna non sono state elaborate Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev