(Agenzia Vista) San Francisco, 31 marzo 2020 Joan Baez suona "Un mondo d'amore" come dedica all'Italia: "Ispirazione per tutto il mondo" "Ho visto italiani cantare dai balconi e penso che siano fonte di ispirazione per tutto il mondo." Dice nel video postato su twitter Joan Baez, che dedica al nostro paese, che sta vivendo questo momento drammatico, “Un mondo d'amore”, celebre canzone di Gianni Morandi. Fonte: Joan Baez/Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev