(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Pella (sind. Valdengo): “400 mila euro sono pochi per i Comuni” “400 mila euro sono pochi per i Comuni” queste le parole di Roberto Pella, sindaco di Valdengo, sull’emergenza coronavirus e sui fondi stanziati dal Governo per i Comuni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev