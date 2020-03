(Agenzia Vista) Napoli, 31 marzo 2020 Sindaco di Napoli de Magistris osserva un minuto di silenzio per vittime coronacvirus I sindaci italiani testimoniano il dolore delle città per le vittime del Covid19: con le bandiere a mezz’asta hanno osservato un minuto di silenzio, ciascuno dinanzi alla propria casa comunale, anche come segno di rispetto per tutti gli operatori sanitari che in questi giorni agiscono in prima linea. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Nazionale dei Comune d’Italia. / fonte Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev