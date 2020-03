(Agenzia Vista) Washington, 31 marzo 2020 Trump: "Oltre 100 mln di dollari in aiuti sanitari per l'Italia" SOTTOTITOLI Lo ha detto il Presidente USA Donald Trump nella tradizionale conferenza stampa quotidiana sul Covid-19 dalla Rose Garden alla Casa Bianca. In serata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto una "lunga e amichevole conversazione" con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Così Conte su Twitter. "Sono molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici americani. Continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida".Gli Stati Uniti invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari: lo ha detto il presidente americano Donald Trump spiegando anche che gli Usa stanno già fornendo respiratori all'Italia così come alla Spagna e alla Francia. "Giuseppe - ha aggiunto Trump riferendosi al presidente del consiglio Giuseppe Conte - era molto contento". Courtesy White House. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev