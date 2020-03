(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Vaticano con bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime del coronavirus Le bandiere di Città del Vaticano sono state abbassate a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del coronavirus. Così anche la Santa Sede ha partecipato all'iniziativa lanciata dai comuni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev