(Agenzia Vista) Bari, 01 aprile 2020 Coronavirus, la gioia dei medici nel salutare un paziente guarito nell’ospedale di Miulli in Puglia "Guardate la gioia dei nostri medici, infermieri e operatori sanitari nel salutare un paziente guarito nell’ospedale “Miulli” di Acquaviva. La loro commozione passa attraverso le maschere e le tute e arriva dritta al nostro cuore, alla nostra mente per renderci più forti e determinati. Il Covid19 si può battere dunque.57 sono fino ad oggi i pazienti guariti dal Coronavirus in Puglia. Siamo una squadra che non si arrende mai!" Ha scritto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sul suo account Facebook. Fonte: Michele Emiliano Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev