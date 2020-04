(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Coronavirus, Renzi: "Riaprire non significa sottovalutare emergenza" "Riaprire non significa sottovalutare emergenza". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo dopo l'informativa in Sendato del ministro della Salute Roberto Speranza. Fonte: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev