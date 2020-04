(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Coronavirus, Rosato (Iv): "Parlamento dovra' assumere decisioni importanti" "In Parlamento si vive una situazione complicata, anche a causa dello spazio fisico. Bisogna entrare in una fase di lavori straordinari, limitarsi alle cose che riguardano l'emergenza. La tecnologia può aiutaci. Parlamento deve conservare propria identità, dobbiamo assumere decisioni importanti su decreti riguardanti all'emergenza. Penso che per attraversare la tempesta il Paese deve essere unito" Così il vice-presidente della Camera e deputato di Italia Viva Ettore Rosato in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev