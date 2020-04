(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Raggi: "Task-force per velocizzare distribuzione sussidi Governo e Regioni" "I 15 milioni del Governo e i 7 della Regione sono già a disposizione dei cittadini. Sto mettendo su una tas-force per velocizzare il processo di distribuzione, con il sostegno della Protezione Civile" così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev