(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Senza fissa dimora, Raggi: "Ampliata ricezione, lavoriamo per nuovi posti" Abbiamo da subito ampliato di oltre 500 posti per i senza fissa dimora, e lavoriamo per trovarne altri. C'è attenzione nei loro confronti, facciamo in modo che anche a loro non manchi un pasto e una doccia" così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev