(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Tassa su suolo pubblico, Raggi: "Attività all'aperto ripartano con una marcia in più" "Attivati servizi online per continuare a invogliare le persone a stare in casa. Per le imprese abbiamo sospeso il pagamento della tassa di soggiorno e la tassa di occupazione suolo pubblico. Vogliamo far tornare i romani a vivere la strada quando tutto sarà finito. Le attività commerciali che si svolgono su strada devono poter ripartire con una marcia in più" così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev