Appendino alla commemorazione dell'eccidio del Pian del Lot

(Agenzia Vista) Torino, 02 aprile 2020 Appendino alla commemorazione per l’eccidio del Pian del Lot, dove i nazisti uccisero 27 ragazzi. “Quest'anno la commemorazione dell'eccidio del Pian del Lot, dove 76 anni fa i nazisti trucidarono 27 ragazzi per rappresaglia, è stata per forza di cose diversa. Non c'erano i bimbi e le bimbe delle scuole a riempire la strada nè i loro insegnanti ad accompagnarli, non si sono svolte le orazioni ufficiali. Ma in un momento di estrema difficoltà e tristezza per tutto il Paese, come istituzioni ci abbiamo tenuto a ricordare il sacrificio di quanti contribuirono a liberare l’Italia durante la Resistenza insegnandoci con l'esempio il coraggio di affrontare i periodi più bui.” Ha scritto la Sindaca di Tornino, Chiara Appendino su suo profilo Facebook. Fonte: Chiara Appendino Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev