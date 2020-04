(Agenzia Vista) Torino, 02 aprile 2020 Boccia in Piemonte con i volontari: "Unità istituzionale fondamentale per combattere covid" E' atterrato il volo cargo con a bordo i ventuno medici volontari che il Governo ha destinato al Piemonte, perché potessero combattere il Coronavirus in prima fila, con loro il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia: "Abbiamo il dovere di vincere questa corsa contro il tempo che riguarda il potenziamento della rete sanitaria. Dovevamo raddoppiare le terapie intensive, il Piemonte ce l'a fatta ma non basta, serve triplicarle". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev