(Agenzia Vista) Mosca, 02 aprile 2020 Coronavirus, Putin: "Congedo lavorativo retribuito prolungato sino al 30 aprile" "Adesso la domanda naturale che si pone è cosa fare? Quali saranno le nostre decisioni. Sappiamo che la minaccia c’è e, come dicono i virologi, l’epidemia nel mondo non è ancora finita così come nel nostro Paese. Abbiamo quindi deciso di estendere questo periodo di congedo retribuito sino al prossimo 30 aprile, e ribadisco nuovamente che saranno garantiti gli stipendi di tutti i lavoratori". Così il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in un videomessaggio alla nazione. Fonte: Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev