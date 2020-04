(Agenzia Vista) Lombardia, 02 aprile 2020 Fontana: "A Brescia 150 letti in ospedali privati e una struttura dedicata a malati Covid-19" Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, spiega la situazione coronavirus nella città di Brescia e illustra le soluzioni pensate per affrontare l'emergenza: "A Brescia abbiamo trovato 150 letti all'interno di ospedali privati. Anche per il futuro abbiamo fatto delle scelte: abbiamo individuato un padiglione all'interno dell'ospedale dal quale potranno recuperarsi 180 posti letto, sarà un progetto completamente nuovo. Una struttura struttura dedicata esclusivamente ai malati di Covid-19" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it